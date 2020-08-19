Manisa FK'da Mehmet uzattı

MANİSA, (DHA)- TFF 2'nci Lig'de geçen sezon 1'inci Lig hedefini Play-Off finalinde ıskaladıktan sonra teknik direktörlük görevine Serkan Özbalta, sportif direktörlüğe ise Taner Savut'u getiren Manisa Futbol Kulübü iç transfere başladı.
Siyah-beyazlı ekip 4 sezondur formasını giyen Mehmet Yılmaz'la 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Takımın değişilmez isimlerinden olan 25 yaşındaki sağ bek geçen sezon tamamı ilk 11'de 27 maçta görev yaptı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2020-08-19 11:18:59
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