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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisarspor kaleci Gökhan ile yollarını ayırdı

İHA

Akhisarspor yönetimi kaleci Gökhan Değirmenci ile yollarını ayırdı. Başkan Fatih Karabulut, "Bu hafta sonuna kadar iç transferde tüm çalışmalarımızı bitirmek istiyoruz" dedi.

Akhisarspor kaleci Gökhan ile yollarını ayırdı

Akhisarspor yönetimi kaleci Gökhan Değirmenci ile yollarını ayırdı. Başkan Fatih Karabulut, "Bu hafta sonuna kadar iç transferde tüm çalışmalarımızı bitirmek istiyoruz" dedi.
TFF 1. Lig’de mücadele eden Akhisarspor yönetimi bugünden itibaren sözleşmesi devam eden tüm oyuncularla masaya oturmaya başlayacak. İlk olarak takımdan gitmek isteyen kaleci Gökhan Değirmenci ile karşılıklı olarak yollarını ayırdıklarını ifade Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut, “Bu hafta sonuna kadar iç transferde tüm çalışmalarımızı bitirmek istiyoruz” dedi.

Yeniden başvuru yapıldı
Yaşanan pandemi süreci ardından gelecek sezon için bir çok takım gibi finansal sıkıntıları en aza indirmek için sağlam adımlar atmak istediklerini ifade eden Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut, “Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılar ülkemizdeki tüm kulüpleri derinden etkilemiştir. Bu doğrultuda bir destek bekledik ancak bu zamana kadar gelmedi. Akhisarspor, Bursaspor ve Adana Demirspor’un da aralarında bulunduğu 1., 2. ve 3. Lig’deki 18 kulüp dün tekrar TFF Tahkim Kurulu'na ortak bir bildiri niteliğinde başvuru yaptık. Bu kararı da sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.
Öte yandan Akhisarspor ile yollarını ayıran 31 yaşındaki file bekçisi Gökhan Değirmenci’nin ismi ise TFF 1. Lig’in yeni ekibi Bandırmaspor ile anlaştığı ifade edildi. Değirmenci'nin bugün Bandırmaspor'un Afyon kampına katılacağı bildirildi.
Gökhan, geçen sezon Akhisar’da 1 Süper Kupa ve 28 lig maçında kaleyi korudu. Akhisarspor'da geçen sezon Altay derbisine kadar birinci kaleci olarak ilk 11'de aralıksız forma giyen tecrübeli kaleci, derbinin ardından formasını son 5 maç ve playoff'ta Lukac'a kaptırdı.
Öte yandan Akhisarspor, bir günlük iznin ardından bugün tekrar Akhisar Belediyesi Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde çalışmalara başlayacak.

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