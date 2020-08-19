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Meteor yangını olduğu iddia edilen alanda mıknatıslarla gök taşı aradılar

DHA

Meteor yangını olduğu iddia edilen alanda mıknatıslarla gök taşı aradılar


Hande NAYMAN / Salihli, (MANİSA), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesi Pazarköy Mahallesi'nde aniden görülen ışık huzmesinin hemen sonrasında, sazlık alanda yangın çıkması meteor (gök taşı) düşmesi ihtimalini akıllara getirdi. Sosyal medyada olayla ilgili görüntüler paylaşılırken, köylüler ise yangın çıkan alana akın ederek büyük mıknatıslarla göktaşı aramaya başladı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan ise, daha önce meteor sonrası yangına rastlanmadığını ancak yine de mümkün olduğunu ifade ederek konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Salihli'nin kırsal Pazarköy Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında gökyüzünde aniden beliren ışık hüzmesi paniğe neden oldu. Olaydan hemen sonra Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıkması ise meteor düşmesi ihtimalini akıllara getirdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor olduğu öne sürülen ışık huzmesi, köylülerin yangın çıkan alana akın etmesine sebep oldu. Yangının söndürülmesinin hemen ardından bölgeye giden vatandaşlar ellerinde büyük mıknatıslarla gök taşı aramaya başladı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan ise, daha önce meteor sonrası yangına rastlanmadığını ancak yine de mümkün olduğunu ifade ederek konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
'BURAYI TALAN ETMELERİNE GEREK YOK'
Bu olayın üzerine temasları yoğunlaştırdığını ifade eden Doç. Dr. Ozan Ünsalan, "Bölgeye geldiğimizde yanık bir araziyle karşılaştık. Buradaki vatandaşlara herhangi bir patlama sesi duyup duymadıklarını sorduk. Bu patlama sesi aynı zamanda parçalanmaya işaret edebiliyor. Eğer patlama olsaydı, parçaların yere düşüp araziyi yakma ihtimali de olurdu. Dünya çapında bir meteorun düşüp de yangın çıkarma olasılığı son derece düşük. Esasında böyle bir veri yok. Ancak bu olmayacak demek değildir. Bu yangın, yüksek sıcaklık ve şok etkisiyle gerçekleşmiş olabilir. Burada yaptığım bireysel gözlemlere göre, bazı sazlıklarda eğilme var. Şiddetli rüzgar dolayısıyla değilse, bu şok etkisini gösteriyor olabilir. Bunu tespit edebilmek için çalışmalarımız sürüyor. Burada gök taşı arayan vatandaşlar var. Buraya gelmelerine gerek yok. Patlama etkisiyle dağılma söz konusu olmadığını biliyoruz. Buraya gelmelerine, burayı talan etmelerine ve zamanlarını harcamaları anlamsız. Fiyatıyla ilgili 'Gök taşının gramı en azından 500 milyar dolar eder. Belki de paha biçilemez' şeklinde söylentiler var. Bir astreoid kuşağından bir parça geliyor, atmosferden geliyor ve bir bölgeye düşüyor. Aslında fiyatı yok ama illa fiyat biçmek istiyorlarsa gramı 500 milyar dolar eder" diye konuştu.
'AKIN ETTİLER, İLGİ ALANI OLDU'
Pazarköy Muhtarı Ercivan Konuk de "Dün akşam köy meydanında otururken bir anda parlaklık gördük. Önce, şimşek olduğunu sandık. Ancak, hava açık olduğu daha sonra şimşek olamayacağını düşündük. 3 dakika sonra ise yangın ihbarını aldık. Durumu itfaiyeye bildirdim. Turgutlu ve Salihli itfaiyesi müdahale etti. Vatandaşlar da bölgeye akın etti. Buranın insan eliyle yakmayı gerektirecek işe yarar bir yer değil. Meteor düştüğü söylendi. Bundan sonra burası ilgi alanı oldu. Bu alandaki yangın biz geldiğimizde toplu bir yerdeydi. Sonradan yayıldı. Köylülerden gök taşı arayanlar var. Millet gök taşı değerli diyor ve arıyor. Sabah biz de baktık ama görünürde bir şey yok" dedi.
'ARIYORUZ, BULAMADIK'
Alanda gök taşı arayan vatandaşlardan Ali İnanç, "Dün akşam yangını duydum bölgeye geldim ve çok alevli bir şekilde yanıyordu. Sanki her yere alev topu düşmüş ve aniden kül olmuş gibiydi. Normal yangın gibi değildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Burada gök taşı arıyoruz ama bulamadık yine de olabilir. Metal olduğunu söylüyorlar biz de bu yüzden mıknatısla arama yapıyoruz" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Hande NAYMAN
2020-08-19 17:12:11

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