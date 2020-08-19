Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişi, birlikte alkol aldığı arkadaşını çıkan tartışma sonucu silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Salihli’nin Caferbey Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Mahsun K. (25), iddiaya göre aynı mahallede yaşayan arkadaşı Hüseyin Akbaş’ı (26) aradı. Barış Mahallesi Gülnar Sitesi yakınlarında bulunan bahçelik bir alanda buluşan iki arkadaş alkol almaya başladı. Alkolün de etkisiyle aralarında çıkan tartışma sonucu Mahsun K., arkadaşı Akbaş’a 4 el ateş ederek öldürüp olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra Salihli Polis Merkezi Amirliği’ne gelen Mahsun K. cinayeti işlediğini itiraf edip teslim oldu.

Olay yerine giden polis Akbaş’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Akbaş’ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Salihli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.



Olay yerine motosikletle ikisi birlikte gitmişler

2 arkadaşın alkol almak için Hüseyin Akbaş’a ait 45 SB 7439 plakalı motosikletle olay yerine geldiği öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemede tabancaya ulaşılamazken 3 adet 7.65 mm çapında boş kovan bulundu.

Öte yandan emniyetteki işlemleri devam eden Mahsun K.’ın, “Alkol almak için Barış Mahallesi’nde buluştuk. Burada alkol alırken aramızda tartışma çıktı. Bu tartışma sonucu Akbaş’a 4 el ateş ettim. En yakın arkadaşımı öldürdüğüm için çok pişmanım” dediği iddia edildi.

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