Kadınların iş gücüne katılımının artması için toplandılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Kadın Komisyonu, toplantısını Demirci’de gerçekleştirdi. Kadınların iş gücüne katılımının artırılmasına katkı sunmak ve bu doğrultuda kooperatifleşme konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Demirci’de düzenlenen Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Kadın Komisyonu toplantısına, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Toplantıda, kadınların istihdama katılması amacıyla projelerin hazırlanması ve kooperatifleşmeye gidilmesi gündeme geldi. Komisyon üyeleri ilgili gündem maddesi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatifleşmede ve kadın üreticilerinin kooperatifleşme aracılığı ile alım ve satış işleri için destek olacaklarını belirterek, projelerinin hazır olduğuna dikkat çekti.

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