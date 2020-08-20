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Salihlili 4 judocuya milli görev

İHA

Milli takıma birçok sporcu gönderen Salihli Belediyespor Judo Takımı hazırlık kampına 3 sporcu, 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü ise 1 sporcu yolladı.

Salihlili 4 judocuya milli görev

Milli takıma birçok sporcu gönderen Salihli Belediyespor Judo Takımı hazırlık kampına 3 sporcu, 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü ise 1 sporcu yolladı.
Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı judocuları Ceren Yılmaz, Şilan Bitgin ve Aysun Ağdeve ile Salihli Gençlik ve Spor Kulübü judocusu Duygu Dirgen, Trabzon’da gerçekleştirilen ve 17 Ağustos tarihinde başlayan milli takım hazırlık kampına katıldı.
Judo Antrenörü Oktay Ayaz, Türkiye Judo Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Ümit Bayanlar Milli Takım Hazırlık kampının 14 Eylül tarihine kadar devam edeceğini, sporcuların kampta kondisyon ve teknik antrenmanlar ile yeni sezon hazırlıklarını yapacaklarını söyledi.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, milli takım forması ile Türkiye’yi temsil edecek olan Salihli Belediyespor ve Salihli Gençlik ve Spor Kulübü sporcularına başarılar diledi.

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