Yunusemre’de işyerlerine korona virüs denetimi

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Yunusemre ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisi için ilan edilen tedbirlere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Denetlemelerde işletmelere korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Yunusemre ilçesinde bulunan işletmelere korona virüs tedbirleri kapsamında denetleme gerçekleştirildi. Unucubozköy Mahallesi’nde bulunan kafeler ve işyerlerinde yapılan denetimlere Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak ve ilçedeki kurum müdürleri katıldı. İşyerlerinin korona virüs tedbirlerine uyup uymadıklarının kontrol edildiği denetimlerde işyerleri sahiplerine ve vatandaşlara korona virüs salgınının henüz bitmediği hatırlatılarak açıklanan tedbirlere riayet edilmesi gerektiği belirtildi.

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