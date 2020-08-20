Çevreci minik, topladığı atık pilleri büyükşehire teslim etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevreci minik, topladığı atık pilleri büyükşehire teslim etti

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, minik bir çevreciyi ağırladı. Topladığı atık pilleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Mühendisi Birçe Türk'e teslim eden 3. sınıf öğrencisi Arkın Ege Özdemir'e çevreye olan duyarlılığı nedeniyle teşekkür edilerek, atık pil toplama kutusu hediye edildi.

Çevreci minik, topladığı atık pilleri büyükşehire teslim etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, minik bir çevreciyi ağırladı. Topladığı atık pilleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Mühendisi Birçe Türk’e teslim eden 3. sınıf öğrencisi Arkın Ege Özdemir’e çevreye olan duyarlılığı nedeniyle teşekkür edilerek, atık pil toplama kutusu hediye edildi.
ODTÜ Ülkem Koleji 3. Sınıf öğrencisi Arkın Ege Özdemir, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığını ziyaret ederek, topladığı atık pilleri teslim etti. Minik Arkın’ın çevre duyarlılığını takdirle karşılayan ve Arkın Ege Özdemir’i daire başkanlığında ilgiyle ağırlayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı çalışanları, atık pillerin çevreye verdiği zararın bilincinde olarak bunları ayrı toplayan öğrenciye teşekkür etti. Topladığı atık pilleri Çevre Mühendisi Birçe Türk ile birlikte atık pil geri dönüşüm kutusuna atan Arkın Ege Özdemir’e çevreye olan duyarlılığı nedeniyle teşekkür edilerek, atık pil toplama kutusu hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da tedbir kurallarına uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Manisa’da tedbir kurallarına uymayanlara ceza yağdı
Vali Karadeniz Salihli’de korona virüs çalışmalarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Vali Karadeniz Salihli’de korona virüs çalışmalarını ...
Turgutlu Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 245 TL oldu Hac görevini yerine getirmek için hacca giden çalışanlara ücretli izin verilecek
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 245 TL ...
Vali Karadeniz’den Sardes antik kentinde inceleme
YEREL HABERLER Vali Karadeniz’den Sardes antik kentinde inceleme
Sarıgöl’de devasa bal kabağı üretimi yaygınlaşıyor
YEREL HABERLER Sarıgöl’de devasa bal kabağı üretimi yaygınlaşıyor
Yunusemre’de işyerlerine korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Yunusemre’de işyerlerine korona virüs denetimi
Turgutlu Belediyespor iki önemli ismi kadrosuna dahil etti
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyespor iki önemli ismi kadrosuna dahil ...
Kazada hayatını kaybeden kepçe operatörüne son görev
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden kepçe operatörüne son görev
Evi yanan iki aileye Yunusemre Belediyesi sahip çıktı
YEREL HABERLER Evi yanan iki aileye Yunusemre Belediyesi sahip çıktı
Akhisarspor'da Eray'dan imza
YEREL HABERLER Akhisarspor'da Eray'dan imza
Kargo tırı kepçeye arkadan çarptı: 1 ölü Kepçeye arkadan çarpan kargo tırı markete girdi, market savaş alanına döndü Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Kargo tırı kepçeye arkadan çarptı: 1 ölü Kepçeye ...
Turgutlu’daki Covid-19 çalışmaları değerlendirildi
YEREL HABERLER Turgutlu’daki Covid-19 çalışmaları değerlendirildi
Turgutluspor'da Cezayir iddiası
YEREL HABERLER Turgutluspor'da Cezayir iddiası
Başkan Kayda, sosyal belediyecilik projelerini değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Kayda, sosyal belediyecilik projelerini ...
Salihlili 4 judocuya milli görev
YEREL HABERLER Salihlili 4 judocuya milli görev
İlk kez asfalt yolla tanıştılar
YEREL HABERLER İlk kez asfalt yolla tanıştılar
Büyükşehirden sulama kooperatiflerine boru desteği
YEREL HABERLER Büyükşehirden sulama kooperatiflerine boru desteği
Kadınların iş gücüne katılımının artması için toplandılar
YEREL HABERLER Kadınların iş gücüne katılımının artması için ...
ŞEGEM’le hayallerine kavuştular
YEREL HABERLER ŞEGEM’le hayallerine kavuştular
Salgın biterse develer Salihli'de 28 Şubat’ta güreşecek
YEREL HABERLER Salgın biterse develer Salihli'de 28 Şubat’ta ...
Tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürüldü
YEREL HABERLER Tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürüldü
Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuğun metrelerce sürüklenmesi kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuğun metrelerce ...
Akhisar’da korona virüs denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Akhisar’da korona virüs denetimleri devam ediyor
Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü
YEREL HABERLER Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X