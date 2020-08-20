MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay görevine başladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü görevine en son Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı yapan Burak Aslay atandı.

MASKİ Genel Müdürlüğünde Şehnaz Başaran’ın emekliye ayrılması sonrası boşalan müdürlük görevine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı yapan Burak Aslay atandı. Burak Aslay, daha öncede MASKİ Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştı. Görevine başlayan Aslay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına da MASKİ genel müdürü olarak katıldı. Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün gücünden destek alarak Manisa’ya hizmet edeceklerini belirtti. Aslay, “MASKİ Genel Müdürlüğünün görevi Manisa’ya hizmet etmektir. Amacımız Manisalı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaktır. En güzel hizmetleri ve çalışmaları yapma gayreti içerisinde olacağız. Sorunları ve sıkıntıları çözmek adına da mesai mefhumu gözetmeden görevimizin başında olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.