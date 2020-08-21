Manisa FK transferde Ahmet'i aldı

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MANİSA, (DHA) - TFF 2. Lig'de geçen sezon finalde ıskaladığı 1. Lig hedefine yeni sezonda ulaşmak için transfer harekatına girişen Manisa Futbol Kulübü, Giresunspor'dan stoper Ahmet Kesim'i renklerine bağladı. Kariyerinde daha önce Bozüyükspor, Aydınspor, Osmanlıspor, Alanyaspor ve Gaziantep FK formalarını da giyen 30 yaşındaki futbolcu Başkan Vekili Engin Anlı ve Sportif Direktör Taner Savut'un katıldığı törenle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan tecrübeli stoper, Manisa FK´ya Süper Lig hedefi için geldiğini ve bunu başaracaklarını söyledi. Manisa Futbol Kulübü'nde yeni sezon öncesi antrenmanlar teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Halil Onultmak Tesisleri'nde başladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-08-21 11:32:03



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