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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunusemre işçi ve işveren arasında köprü kuruyor

İHA

Yunusemre Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kurduğu istihdam birimi aracılığıyla işyeri sahipleri ile iş arayan vatandaşları buluşturmayı sürdürüyor.

Yunusemre işçi ve işveren arasında köprü kuruyor

Yunusemre Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kurduğu istihdam birimi aracılığıyla işyeri sahipleri ile iş arayan vatandaşları buluşturmayı sürdürüyor.
Yunusemre Belediyesi oluşturduğu istihdam biriminde iş arayan vatandaşlara yardımcı oluyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birim, İŞKUR İl Müdürlüğü ve danışmanlık şirketleriyle birlikte çalışarak vatandaşların iş bulmalarını sağlıyor. Birime başvuran vatandaşların formları, demografik özelliklerine göre düzenlenerek Bilgi İşlem Müdürlüğü’nce geliştirilen sistemde toplanıyor. Toplanan başvurular, vatandaşların kriterlerine göre firmalara yönlendiriliyor. Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Arzu Yerkazanoğlu, mülakata gelen işçiler ve firma temsilcileri ile görüştü. Yapılan çalışma kapsamında işçi arayan Sur Kalıp ve Teknika Plastik adına EGEM Şirketler Grubu temsilcileri aradığı özellikleri taşıyan personeller ile Yunusemre Belediyesi Meclis Lokali’nde mülakat gerçekleştirdi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, işçileri her daim desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

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