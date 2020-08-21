Turgutlu'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

İHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kimyasal madde yüklü tanker devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, kara yolu kimyasal madde ile kaplandı.

Turgutlu'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kimyasal madde yüklü tanker devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, kara yolu kimyasal madde ile kaplandı.
Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesi E96 karayolunda üzerinde seyir halinde olan Halil İbrahim Ç. idaresindeki Mercedes marka 35 AGF 210 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası sürücü tankerin içerisinde sıkışırken, yol trafiğe kapandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tanker sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan tanker sürücüsü Halil İbrahim Ç.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan kaza sonrası E96 karayolunun bir süreliğine kapanması sebebiyle trafiğin akışı, yan yoldan kontrollü olarak verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çerçi'den Kaymakam Kantay'a 'hayırlı olsun' ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Çerçi'den Kaymakam Kantay'a 'hayırlı olsun' ...
Yunusemre Belediyesi kazada ölen futbolcusunu unutmadı
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi kazada ölen futbolcusunu ...
Manisa'da kamyonla tır çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Manisa'da kamyonla tır çarpıştı: 1 ölü
Yunusemre işçi ve işveren arasında köprü kuruyor
YEREL HABERLER Yunusemre işçi ve işveren arasında köprü kuruyor
Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürüne veda yemeği
YEREL HABERLER Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürüne veda yemeği
Yazın toz, kışın çamur çileleri sona erdi
YEREL HABERLER Yazın toz, kışın çamur çileleri sona erdi
Yunusemreli judocularda tempo artıyor
YEREL HABERLER Yunusemreli judocularda tempo artıyor
Manisa FK transferde Ahmet'i aldı
YEREL HABERLER Manisa FK transferde Ahmet'i aldı
Manisa FK yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Manisa FK yeni sezon hazırlıklarına başladı
Manisa’da 21 suçtan aranan zanlı kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Manisa’da 21 suçtan aranan zanlı kıskıvrak yakalandı
Otomobilin çarptığı Mehmet metrelerce sürüklendi, mahalleli yola kasis istedi
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı Mehmet metrelerce sürüklendi, ...
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay görevine başladı
YEREL HABERLER MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay görevine başladı
Çevreci minik, topladığı atık pilleri büyükşehire teslim etti
YEREL HABERLER Çevreci minik, topladığı atık pilleri büyükşehire ...
Manisa’da tedbir kurallarına uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Manisa’da tedbir kurallarına uymayanlara ceza yağdı
Vali Karadeniz Salihli’de korona virüs çalışmalarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Vali Karadeniz Salihli’de korona virüs çalışmalarını ...
Turgutlu Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 245 TL oldu Hac görevini yerine getirmek için hacca giden çalışanlara ücretli izin verilecek
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 245 TL ...
Vali Karadeniz’den Sardes antik kentinde inceleme
YEREL HABERLER Vali Karadeniz’den Sardes antik kentinde inceleme
Sarıgöl’de devasa bal kabağı üretimi yaygınlaşıyor
YEREL HABERLER Sarıgöl’de devasa bal kabağı üretimi yaygınlaşıyor
Yunusemre’de işyerlerine korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Yunusemre’de işyerlerine korona virüs denetimi
Turgutlu Belediyespor iki önemli ismi kadrosuna dahil etti
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyespor iki önemli ismi kadrosuna dahil ...
Kazada hayatını kaybeden kepçe operatörüne son görev
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden kepçe operatörüne son görev
Evi yanan iki aileye Yunusemre Belediyesi sahip çıktı
YEREL HABERLER Evi yanan iki aileye Yunusemre Belediyesi sahip çıktı
Akhisarspor'da Eray'dan imza
YEREL HABERLER Akhisarspor'da Eray'dan imza
Kargo tırı kepçeye arkadan çarptı: 1 ölü Kepçeye arkadan çarpan kargo tırı markete girdi, market savaş alanına döndü Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Kargo tırı kepçeye arkadan çarptı: 1 ölü Kepçeye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X