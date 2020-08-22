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Yardımsever çocuklardan örnek davranış Alaşehir'de çocuklar kendi aralarında yardım ekibi kurdu, bileklik satarak gelirini sokak hayvanları için bağışladı Başkan Öküzcüoğlu'ndan yardımsever çocuklara destek

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşları 8 ile 13 yaşında değişen çocuklar kendi aralarında kurdukları yardım ekibi tarafından ürettikleri bileklikleri satarak gelirini sokak hayvanları için bağışladı. Yardımsever çocukların çabasına duyarsız kalmayan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu destek sağladı.

Yardımsever çocuklardan örnek davranış Alaşehir'de çocuklar kendi aralarında yardım ekibi kurdu, bileklik satarak gelirini sokak hayvanları için bağışladı Başkan Öküzcüoğlu'ndan yardımsever çocuklara destek

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşları 8 ile 13 yaşında değişen çocuklar kendi aralarında kurdukları yardım ekibi tarafından ürettikleri bileklikleri satarak gelirini sokak hayvanları için bağışladı. Yardımsever çocukların çabasına duyarsız kalmayan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu destek sağladı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşları 8 ile 13 yaşındaki arkadaş çocuklar 2016 yılında kendi aralarında 'Yardım Ekibi' kurdu. Kurulan ekip bileklik örerek açtıkları stantlarda satarak gelirini yardım kuruluşlarına bağışlıyor. Geçtiğimiz yıl topladıkları paraları LÖSEV'e bağışlayan çocuklar, bu yıl da sokak hayvanları için kolları sıvadı. Sokak hayvanlarına mama desteği için bileklik ören çocuklar, ördükleri bileklikleri Yenice Mahallesi Reddi İlhak Caddesi üzerinde satıyor. Çocuklar satışlardan kazandıkları gelirlerle şimdiden sokak hayvanlarına 13 paket mama almayı başardı. Yardım sever çocuklar okulların açılmasına kadar geçen yaz tatili süresi boyunca çalışmalarını sürmeyi hedefliyor

Başkan Öküzcüoğlu'ndan yardımsever çocuklara destek
Öte yandan çocukların yardımseverlik çalışmasını öğrenen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çocukların cadde üzerinde yaptıkları çalışma standını ziyaret etti. Çocukların çalışmalarına destek veren ve bir süre bileklik ören Başkan Öküzcüoğlu çocuklara satış yapabilmeleri için yer tahsisi etti. Çocuklara her cuma günü saat 13.30’dan sonra Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda bulunan Alaşehir Belediyesi binası önünde satış yapmaları için yer tahsis edildi.
Yardımsever çocuklar adına konuşan Ada Çömçömoğlu, "Arkadaşlarımızla beraber bileklik yapıp satıyoruz, LÖSEV’e bağışlıyoruz. Bu sene de aklımıza sokak hayvanları geldi. Aldığımız mamaları arkadaşlarımızla beraber hayvanlara dağıtıyoruz. Pandemi döneminde de bunu yaptık" dedi.
Yapılan çalışmaları yerinde görmek için çocukları ziyaret ettiğini belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Buradaki çalışmaları yerinde görmeye geldim. Çok güzel bir sosyal projeye imza atmışlar. Boncuklardan dizerek bileklik yapıyorlar. Yaptıkları bileklikleri, topladıkları meyve sularını ve kitapları satarak elde ettikleri geliri LÖSEV’e bağışladılar. Bu yıl topladıkları gelirle sokak hayvanlarına mama alıyorlar. Mamaları sokakta dolaşarak hayvanlara dağıtıyorlar. Sokakta yaşayan sakinlerimizin daha mutlu yaşamalarını sağlıyorlar. Ben verdikleri katkılardan dolayı tüm gençlerimize teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum. 5199 Sayılı Kanunla zaten sokak hayvanlarının yaşam hakları güvence altında. Siz de bunların mutlu yaşamalarına katkıda bulunuyorsunuz. Sokakta yaşayan dostlarımıza sahip çıkıyorsunuz. Tüm Alaşehirliler adına verdiğiniz katkılardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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