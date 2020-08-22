Turgutluspor'da kongre ertelendi

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)- TFF 2'nci Lig'in yeni takımlarından Turgutluspor'un dün saat 21.00'de Turgutlu Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılması planlanan olağan genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi.

850 üyesi bulunan Turgutluspor, 21 Ağustos tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul kararı aldı. Kongreye, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor Kulüp Başkanı Hüseyin Güleç, belediye başkan yardımcısı Ahmet Daşkan'ın yanı sıra başkanlığa adaylığını açıklayan Taner Kestaneci ve ekibi ile kongre üyeleri katıldı. Kongre, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Turgutluspor'un kongresi, 28 Ağustos 2020 Cuma günü saat 21.00'de yine aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2020-08-22 12:04:10



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