Motosikletler çarpıştı: 4 yaralı



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, önünde yavaşlayan otomobile çarpmamak için duran motosiklete arkasındaki motosiklet çarptı. Kazada motosikletlerdeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmirAnkara yolundaki ilçeye bağlı Derbent Mahallesi çıkışında meydana geldi. Ankara yönüne giden Alperen Kızıldurak'ın (15) kullandığı 45 KB 6122 plakalı motosiklet, bir anda yavaşlayan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobile çarpmamak için fren yaptı. Bu sırada Kızılkaya'nın motosikletine, arkasındaki Hasan Basri Tayfun'un (16) kullandığı 45 TG 206 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler ve arkalarında yolcu olarak bulunan Ömer Dönmez (14) ve Furkan Kara (16) yaralandı. Kazayı görenler, durumu sağlık, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya yol açtığı iddia edilen otomobil sürücüsünün kaza yerinden ayrıldığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-08-22 23:54:33



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