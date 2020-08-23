Manisa’da cinayet Cinayette intikam şüphesi

Manisa’da geçtiğimiz Temmuz ayında öldürülen Erhan O.’nun ağabeyi Erdoğan O, kardeşini öldüren şahsın akrabası olduğu öğrenilen kişiyi sokak ortasında silahla vurarak öldürdü.

Olay, Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi 211 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında husumet bulunan Erdoğan O. ile Erhan Y. sokakta karşılaştı. Aralarındaki sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Erhan Y, Erdoğan O. tarafından vurularak öldürüldü. Olayın ardından katil zanlısı Erdoğan O. ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Cinayette intikam şüphesi

Öte yandan katil zanlısı Erdoğan O.’nun geçtiğimiz temmuz ayında öldürülen Erhan O.’nun ağabeyi olduğu öğrenildi. Kardeşini öldüren şahsın akrabası olan Erhan Y. ile tartıştığı ve sonrasında da silahla vurarak öldürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.