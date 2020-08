Manisa FK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Manisa Futbol Kulübü, 20202021 sezonu hazırlıklarını Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde devam ediyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa FK, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Serkan Özbalta eşliğinde devam ediyor. Dün, Halil Onultmak Spor Tesisleri’ndeki sabah antrenmanında siyah beyazlı ekip, mekik testi çalışmaları yaptı.

Manisa Futbol Kulübü akşam antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı ve gruplar halinde topla dayanıklılık çalışmaları ile tamamlandı.



Teknik Direktör Özbalta'dan açıklamalar

Teknik Direktör Serkan Özbalta, TFF 2. Lig'de 20202021 sezonu öncesi hazırlık dönemi hakkında açıklamalarda bulundu. Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflediği üst lige çıkmak için tüm argümanlara sahip olduğunu belirten Özbalta, sezon sonu şampiyonluğa ulaşacak oyun felsefesini sahaya yansıtacaklarını söyledi.

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Manisa FK'nın play off finali oynadığı için ligi geç bitirdiğini ve bu nedenle oyuncu grubunun antrene açısından biraz daha şanslı olduğunu dile getiren Özbalta, kulübün şampiyonluk için tüm argümanlara sahip olduğunu ifade etti.



"Önümüzde kısa bir zaman var"

Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın yeni sezona dair açıklamaları, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi süreci yaşandı. Pandemi süreci sonrasında oyuncuları hazırlamak çok da kolay değil. Fakat bilindiği üzere Manisa Futbol Kulübü, bir play off finali oynadı. O süreçte maksimum nasıl verim alınabilecekse burada bizden önceki yönetimimiz, teknik heyet ve oyuncular bu işin üstesinden gelmeye oldukça yaklaştılar. Finale kaldılar. Bir takım kazandı. Bu durum, Manisa FK için şans da olabilir, dezavantaj da olabilir. Bilindiği üzere fikstür açıklandı, 20 Eylül tarihinde yeni müsabakalar başlayacak. Önümüzde çok kısa bir zaman var. Kulübümüz, son maçını Temmuzun 28'inde oynadı. Bu antrene açısından bizi biraz daha rahatlatacak. Üst lige çıkan takımın yanında play off oynayan takımlar, ligi daha geç bitirdiler. Antrene açısından avantaj gözükse de psikolojik açıdan toparlanması gereken bir süreç olduğunu biliyoruz. Kulübün bir üst lige çıkabilme adına çok güzel hedefleri var. Bu hedefe ulaşabilecek argümanlar, her şeyiyle kulübümüzde mevcut. Geride 2728 günlük süreçte aramızdan ayrılan oyuncular oldu. Şimdi, aramıza dahil olacak kulübün kimyasına uygun, iş ahlakının üstün olduğu oyuncuları aramıza katacağız. Zaman kısa ama soğukkanlı bir şekilde bunu yapmak durumundayız. Transfer olsun diye transfer yapamayız. Net, oyuncular almak durumundayız. Burada her yıl güzel şeyler yaşanıyor. Kulübün hedefi kesinlikle şampiyonluk. Oyunculara dün de söyledim. Final oynadı bu takım, o başarıyı da gösterdi. Gönül isterdi ki bir üst lige çıkabilmek. Ama bu kulüpte bu refleks var. Öyle bir ortamla da biz karşılaştık. Nasıl başarabiliriz, neler yapabiliriz ? Kendi oyun formatımızla, kendi oyun düzenimiz, saha içi organizasyonlarımızla kendi prensiplerimizle, oyun felsefemizle, arkadaşlarımıza bir şeyler katmamız lazım. Sahanın içinde bu oyunun rastgele oynanmadığına inanan bir teknik adam ve ekibi var Manisa Futbol Kulübü'nün başında. Rastgele oynandığı zaman işler biraz sıkıntı oluyor. O anlamda organizasyonlara uyan bir takım olacağına inanıyorum. Çünkü içlerinden tanıdığım, benim de çalıştığım oyuncular var. Yönetim kurulu da çok sıkı bir şekilde çalışıyor. Aramıza katılacak kişilikli karakterli oyuncularla, inşallah istediğimiz hedeflediğimiz şampiyonluğa sezon sonu ulaşırız diye düşünüyorum" diye konuştu.

