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Başı sıkışan hayvanların imdadına itfaiye koştu

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Turgutlu'da apartman boşluğuna düşen yavru köpek ile Yunusemre'de balkona sıkışan kuşu başarılı bir şekilde kurtararak, yeniden doğal ortamlarına bıraktı.

Başı sıkışan hayvanların imdadına itfaiye koştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Turgutlu’da apartman boşluğuna düşen yavru köpek ile Yunusemre’de balkona sıkışan kuşu başarılı bir şekilde kurtararak, yeniden doğal ortamlarına bıraktı.
Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesinde Fransız balkona kuşun sıkıştığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı alan ekipler, hızla olay yerine gelerek, kuşu sıkıştığı yerden kurtardı. Bir diğer olay da Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Bozkurt Mahallesi Şehitler yolunda apartman boşluğuna düşen yavru köpek de, yine itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı. Yavru köpek ve kuş, yeniden doğal ortamlarına bırakılırken, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, canları yaşatmak için itfaiye ekiplerinin 24 saat göreve hazır olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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