Manisa’da kenevir operasyonu

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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma tarafından birbiriyle bağlantılı 3 tarlada toplam 370 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kestanederesi Mahallesi Gökçukur mevkisinde yasa dışı kenevir ekimi olduğu istihbaratını alan Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ormanlık bölgede birbiri ile bağlantılı 3 tarla içerisinde boyları 50 ile 210 santimetre arasında değişen toplam 370 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kenevir bitkisinden numune alınarak imha edilirken kenevir ekimi yapan şahısların yakalanması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

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