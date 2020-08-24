Karakoca’nın 50 yıllık ulaşım sorunu çözüldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Karakoca Mahallesinin karayolları ile bağlantısını sağlayan 2 buçuk kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayla, 50 senelik ulaşım sorunlarının çözüldüğünü dile getiren Karakoca Mahalle Muhtarı Yaşar Canyar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Şehrin dört bir yanında yol yapım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Karakoca Mahallesi’nin karayolları ile bağlantısını sağlayan 2 buçuk kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Karakoca Mahalle Muhtarı Yaşar Can Yar birlikte inceledi.

Mahallelerinin 50 yıllık ulaşım sorunlarının çözüldüğüne dikkat çeken Karakoca Mahalle Muhtarı Yaşar Canyar, “Yolumuz güzel bir şekilde yapıldı. Cengiz başkana teşekkür ederiz. 50 senelik bir sorundu, giderildi. Bundan iyisi can sağlığı” dedi.

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