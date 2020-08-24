Maske takmayanlara af yok

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Manisa Valiliği, 212223 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri denetiminde 71 kişiye maske takmamaktan 1 kıraathaneye de maskesiz müşteri almaktan cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Manisa’da korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler hız kesmeden devam ediyor. Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak 212223 Ağustos tarihlerinde Covid19 salgınına karşı alınan tedbir ve yasakların uygulanmasına ilişkin il genelinde yapılan denetimlerde, 71 kişiye maske takmamaktan, 1 kıraathaneye de maskesiz müşteri almaktan toplam 67 bin 150 TL cezai işlem uygulandığını bildirdi.

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