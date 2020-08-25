Manisa FK'da Ali Çamdalı gitti

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MANİSA, (DHA) - TFF 2. Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim Ali Çamdalı ile yolları ayırdı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ali Çamdalı ile yollarımız karşılıklı yapılan görüşmeler sonrasında ayrılmıştır. Ali Çamdalı'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Geçen sezon devre arasında Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'dan transfer edilen 36 yaşındaki ön libero, Manisa FK'da 8 karşılaşmada görev alıp, 1 gol attı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-08-25 10:58:40



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