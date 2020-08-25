Jeopark Kula Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları Başkan Yılmaz: “Hedeflerimizde başarılı olduğumuzu daha önce gösterdik, yine başaracağız”

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligi'nde Manisa’yı temsil edecek olan Jeopark Kula Belediyespor, 20202021 sezonu hazırlıklarına başladı.

Jeopark Kula Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Geçen sezon kadrosunda büyük değişiklik yapan Manisa temsilcisi teknik kadroda değişiklik yapmadı. Antrenör Fuat Dokgöz ile geçen sezon çıktığı 22 maçta 37 puan toplayarak ligi 5’nci sırada tamamlayan Jeopark Kula, 20202021 sezonunda şampiyonluğu hedefliyor. Efeler Ligi’ni gözüne kestiren Manisa temsilcisi, yaptığı yeni transferlerden de büyük başarılar bekliyor. Yeni sezon hazırlıklarına Ankara’da başlayan Jeopark Kula’da, teknik heyet ve tüm oyunculara Covid19 testi yapılacak. Teknik heyet ve oyuncular, test sonuçlarının ardından hazırlıklara hız verecek.

Geçtiğimiz sezon kadrosunda büyük bir değişiklik yaptıklarını dile getiren Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, yeni sezon için yaptıkları yeni transferlerden de büyük başarılar beklediklerini söyledi. Takımın yeni sezon için hazırlıklarına başladığını da sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, “Manisa’mızı ve Kula’mızı temsil etmekten gurur duyduğumuz voleybolda, yeni sezon hazırlıklarımıza başladık. Geçtiğimiz sezon kadrosuna göre kadromuzda değişiklik yaptık. Sezon sonunda şampiyonluğu göğüsleyerek, Efeler Ligi’ne yükselmeyi hedefliyoruz. Hedeflerimizde başarılı olduğumuzu daha önce gösterdik. Bu başarıyı bir kez daha yakalayacağımıza inancımız tam. Yeni sezonun Kula’mıza ve Manisa’mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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