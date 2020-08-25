Turgutlu Belediyespor’da teknik kadro tamamlandı

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımında Baş Antrenör Serdar Babacan’ın yardımcısı olarak görev alacak olan Musa Ölmez ve Atletik Performans Koçu olarak görev yapacak olan Spor Genetiği Uzmanı Bilen Hocaoğlu için imza töreni düzenlendi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz’ın katılımıyla düzenlenen imza törenine Turgutlu Belediyesi Basketbol Şube Sorumlusu Ceyhan Önk, Kadın Basketbol Baş Antrenörü Serdar Babacan, Yardımcı Antrenör Musa Ölmez, Atletik Performans Koçu Spor Genetiği Uzmanı Bilen Hocaoğlu katıldı.

İmza sonrası konuşan Fırat Honaz, “Öncelikle camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. İlk kez geçtiğimiz yıl mücadele ettiğimiz Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginde bu yıl daha profesyonel hamlelerle ilerliyoruz. Bu çerçevede uzun yıllardır alt yapı takımlarımızda görev alan Musa Ölmez Hocamızla ve kendi alanında önemli bir bilgi birikimine sahip olan Spor Genetiği Uzmanı ve takımımızda Atletik Performans Koçu olarak görev yapacak olan Bilen Hocaoğlu ile sözleşmelerimizi imzaladık. Ayrıca transfer çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde anlaşmaya vardığımız oyuncularla resmi sözleşmeleri imzalayarak antrenmanlara başlamayı düşünüyoruz. Sezon sonu hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için bir an önce çalışmaya başlayıp Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımını daha iyi yerlere getireceğiz. Hem Hocalarımıza hem camiamıza hayırlı olsun.” dedi.

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