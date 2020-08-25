Devrilen traktörün altında kalan sürücü, öldü

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücüsü Ahmet Yeşilkula (19), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Selendi ilçesine bağlı kırsal Mollaahmetler Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlayı süren Ahmet Yeşilkula'nın kullandığı 45 SA 6918 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Yeşilkula, ağır yaralandı. Kaza yeirne gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yeşilkula, Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeşilkula, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Salihli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Selendi Uğur ÇAKMAK

2020-08-25 21:31:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.