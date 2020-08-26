Denemek için diktiler aldıkları verim yüz güldürdü

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Sarıgöl Ziraat Odası uygulama bahçesinde deneme amaçlı yetiştiren Kaliforniya türü bal kabağı tohumlarından alarak deneme amaçlı ekim yapan üreticiler aldıkları verimle sevindi.

Geçtiğimiz günlerde bir çiftçinin 80 kilogram gelen Kaliforniya türü bal kabağının ardından Dindarlı Mahallesinden Feridun As (43) isimli üretici de kavun tarlasına ektiği Kaliforniya kabak tohumlarından biri 45 diğeri 50 kilogram gelen ürün almayı başardı. Feridun As, "Bizim buralarda olmaz ama deneyelim dedim. Gerçekten oldu." dedi.



100 kilogram bal kabağı getirene plaket

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, geçen yıl çiftçilere beşer adet dağıttığı Kaliforniya türü bal kabaklarından bu sene 100 kilogram yetiştirip getiren çiftçiyi plaketle ödüllendireceğini belirtti.

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