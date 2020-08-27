Minibüs, römorkunda tarım işçileri olan traktöre çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Oğuzhan KÖKÇÜOĞLU/SARUHANLI (Manisa), (DHA) MANİSA´nın Saruhanlı ilçesinde minibüs, römorkunda tarım işçilerinin taşındığı traktöre çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında, ManisaAkhisar yolunun Tirkeş kavşağı yakınlarında meydana geldi. Akhisar'dan Manisa yönüne giden A.Y.'nin kullandığı 45 NN 699 plakalı minibüs, tarım işçilerini taşıyan M.A. yönetimindeki 45 UB 3159 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörün römorku devrildi. Römorkta yolculuk yapan tarım işçileri ise yola fırladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Saruhanlı Oğuzhan KÖKÇÜOĞLU
2020-08-27 10:02:10
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