Minibüs, römorkunda tarım işçileri olan traktöre çarptı: 3 ölü, 10 yaralı (2) - Yeniden



Oğuzhan KÖKÇÜOĞLU/SARUHANLI (Manisa), (DHA) MANİSA´nın Saruhanlı ilçesinde minibüs, römorkunda tarım işçilerinin taşındığı traktöre çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, ManisaAkhisar yolunun Tirkeş kavşağı yakınlarında meydana geldi. Akhisar'dan Manisa yönüne giden Abdullah Yılmaz'ın kullandığı 45 N 699 plakalı minibüs, Talat Özdik yönetimindeki 45 UB 3159 plakalı tarım işçilerini taşıyan traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörün römorku devrildi. Traktörün römorkunda yolculuk yapan tarım işçileri ise yola fırladı. Kazada Ajda Tan, Nilgün Gülal ve Zühre Sağ yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralandı. Yaralılardan Önder Özgen, Bahattin Tan, Zahide Karadağ, Ferat İntibay ve Sevcihan Karadağ Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi´ne, Zühre Arslan ve Alev Karadağ Manisa Şehir Hastanesi´ne, Gülşen Tan ve traktör sürücüsü Talat Özdik Saruhanlı Devlet Hastanesi´ne, Aytun Karadağ ise Akhisar'daki özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Minibüs sürücüsü Abdullah Yılmaz ise kazayı yara almadan atlattı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Saruhanlı Oğuzhan KÖKÇÜOĞLU

2020-08-27 11:18:00



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