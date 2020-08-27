Manisa FK kampta

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MANİSA, (DHA) - TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi antrenmanların Manisa etabını tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, kamp için Afyonkarahisar'a hareket etti. Siyah-beyazlı ekip, kampta teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde hazırlık maçları da oynayacak. Transferde daha önce Giresunspor'dan stoper Ahmet Kesim ve Adanaspor'dan orta saha oyuncusu Hakan Barış'ı alan Manisa temsilcisinde kampta takviyelerin de sürmesi bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-08-27 12:20:54



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