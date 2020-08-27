Manisa’da 650 kök kenevir ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 650 kök kenevir ele geçirildi.

Alaşehir ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kestanederesi Mahallesi’nde yasa dışı kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda boyları 50 ile 200 santimetre arasında değişen 650 kök kenevir ele geçirildi. Kenevir bitkileri imha edilirken, jandarma kenevir ekimini yapan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.