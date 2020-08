Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun’dan Manisa’da düzenlenen çekirdeksiz kuru üzüm açılış törenine canlı yayın ile katılarak bu yıl TMO tarafından 9 numara için kilogram fiyatını 12 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Törende açık artırma yoluyla gerçekleştirilen ilk çekirdeksiz kuru üzüm ise Bakan Pakdemirli adına Manisa Ticaret Borsası tarafından 3 bin liraya alındı.

Manisa Ticaret Borsası tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen çekirdeksiz sultaniye kuru üzüm alım töreni Şehzadeler ilçesindeki Kurşunlu Han’da gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Giresun’dan canlı bağlantıyla katıldığı törende üzüm üreticilerinin merakla beklediği kuru üzüm alım fiyatı da açıklandı. Bakan Pakdemirli’nin 9 numara üzüm için TMO’nun 12.5 lira alım garantisi vermesi Manisalı üreticileri de sevindirdi.

Sözlerine Giresun ve Adana’da yaşanan felaketlerden duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlayan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, “1 Eylül itibariyle yeni sezona geçmiş olacağız. 20192020 sezonunda Temmuz sonu verilerine göre, Ege Bölgesinde toplam 299 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ticaret borsalarımızda tescil edilmiştir. Son ihracat raporuna göre de gerçekleştirilen 242 bin ton ihracat ile ülkemize 496 milyon dolar kazandırılmıştır. Manisa’mızda ise toplam arzın yüzde 90’ı gerçekleştirilmiştir. Ülkemize her yıl 500 milyon dolar üzerinde gelir kazandıran, bu üretimin yüzde 85’lik bölümü de yine Manisa’da yerleşik ve sektöründe uzman işletmelerimiz tarafından ihraç edilmiştir. Türk üzümünün dış pazardaki itibarının korunması ve geliştirilmesi için gerekli olan çalışmalar da her sezon uyum içerisinde yerine getirilmektedir.” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi cihan padişahlarının da içinde yer aldığı şehzadelerin yetiştiği Manisa’da sultanlara layık, sultani üzüm güzel şehrimizi dünyada eşsiz bir alana taşıyor. Türkiye geneli kuru meyve ve mamulleri ihracatında başı çekirdeksiz kuru üzüm çekiyor. Bu ürün grubunun lokomotifi ise Manisa Sultani çekirdeksiz kuru üzümüdür. Üretimin yüzde 90’dan fazlası, ihracatta ise yüzde 85’den fazlası Manisa’dan gerçekleşiyor. Bu uğurda emek veren alın teri döken herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” diyerek Manisa Büyükşehir Belediyesinin tarım alanında çiftçilere yönelik yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Başkan Ergün’ün konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli video konferans yoluyla Manisa’daki törene katıldı. Bakan Pakdemirli’ye seslenen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Bugün açıklayacağınız rakamlar 50 binden fazla üreticimiz açısından ve bu sektörden geçinen binlerce aile ve ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor ve sizlerden müjdeli haberi bekliyoruz” dedi.



Çekirdeksiz sultani kuru üzüme 12.5 lira fiyat

Türkiye'nin fındıkta olduğu gibi kuru üzümde de dünyada marka olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Bağ alanı bakımından dünyada 5. sırada, ortalama üzüm üretimi açısından ise dünyada 6. sırada yer almaktayız. Ve en önemlisi de dünyada kuru üzüm ihracatında birinci sıradayız. Öyle ki Manisa’da yaklaşık 5,1 milyon dekar tarım alanında üretilen pek çok tarım ürününden ortalamanın üzerinde verim alınmaktadır. 2019 yılında Manisa’da toplam üzüm üretimimiz 1 milyon 546 bin tondur. Manisa, Türkiye’deki kurutmalık üzümün yüzde 85’ini, sofralık üzümün yüzde 20’sini üretmektedir. Bundan dolayı ülkemizin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının tamamına yakını Manisa'dan gerçekleşmektedir. Manisa’dan yıllık ortalama 250 bin tonluk üzüm ihracatı yapılmakta ve bu sayede ülke ekonomimize 500 milyon dolar gelir kazandırılmaktadır. Bu da dünyanın en kaliteli üzümlerinin bu topraklarda yetiştiğinin göstergesidir. Ayrıca Manisa üzümü katma değerli bir ürüne dönüştürebilmeyi başarabilmiş bir şehirdir. 2019 yılında sofralık ve kuru olarak yaklaşık toplamda 672 milyon dolarlık üzüm ihracatı yaptık. Yani tarımsal ihracatın yaklaşık yüzde 4’ü üzümden geliyor” diye konuştu.



“Kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramı 12 lira 50 kuruş olarak açıklıyoruz”

Üzüm Rekolte Tahmin Komisyonlarınca yapılan çalışmalara göre 2020 yılında çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesini geçen seneye oranla yüzde 12’lik azalışla 271 bin ton olarak öngördüklerini belirten Pakdemirli, “Geçen yıl kuru üzüm fiyatlarının 10 liranın altına düşmesi halinde müdahale edeceğimizi belirtmiştik. Nitekim fiyatların düşmesiyle birlikte TMO kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramını 10 lira açıkladık ve alımlara başladık. Açıkladığımız fiyatlar üreticilerimiz ve bütün kesimler tarafından memnuniyetle karşılandı. Ayrıca fındıkta olduğu gibi bu alım fiyatı üretimin devamlılığına ve piyasaların doğru şekillenmesine de büyük katkı sağladı” ifadelerini kullandı.

Toprak Mahsulleri Ofisinin kuru üzüm alımı ile görevlendirildiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, “Üretim, piyasa ve diğer tüm faktörlere yönelik yaptığımız detaylı değerlendirme sonucunda bu yıl da üzüm üreticimizi memnun edecek haberimizi sizlerle paylaşıyorum. Giresunlu, Karadenizli kardeşlerimizi memnun ederiz de Egeli kardeşlerimizi memnun etmez miyiz. TMO 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramı 12 lira 50 kuruş olarak açıklıyoruz. TARİŞ de TMO fiyatlarından alım yapacak. Kuru üzüm alımlarında TMO ve TARİŞ arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması amacıyla bir protokol yapıldı. TMO alımlara 7 Eylül’den itibaren başlayacak” dedi.

TMO tarafından en az 50 bin ton ürün alınmasını temenni ettiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, “Tüm üzüm üreticilerimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Buradan özellikle tüm kesimlere şunu belirtmek istiyorum. Kuru üzüm piyasasını açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız. Ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız. Her zaman söylediğim gibi üreticimizi asla mağdur etmeyiz” şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli’nin fiyat açıklaması törene katılanlar arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.



İlk kuru üzüm açık artırmayla 3 bin liraya satıldı

Yapılan konuşmaların ardından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ilk kuru üzüm alımı için yapılan açık artırma Bakan Pakdemirli’nin 100 TL fiyat vermesiyle başladı. Şehzadeler ilçesi Yukarı Çobanisa Mahallesinden üretici Mehmet Görgülü tarafından Manisa Borsasına getirilen 50 kilogram kuru üzümün kilogram fiyatı açık artırmayla 2 bin 500 liraya kadar yükselirken, son noktayı yine Bakan Pakdemirli koyarak ilk kuru üzümün kilogramına 3 bin TL fiyat verdi. İlk üzüm Bakan Pakdemirli adına Manisa Ticaret Borsası tarafından alınmış oldu. Törenin ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından üretici Mehmet Görgülü’ye altın ve çeşitli hediyeler takdim etti.



Üretici memnun

Törenin ardından verilen fiyatla ilgili açıklama yapan üretici Hasan Yavaş, "Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Beklediğimiz oldu. Allah razı olsun" derken, sezonun ilk kuru üzümünü getiren Mehmet Görgülü ise Bakan Pakdemirli tarafından açıklanan rakam hakkında şunları söyledi: "Beklediğimiz fiyattı. Bugüne kadar gördüğümüz en güzel fiyat." dedi.

Kurşunlu Han’da gerçekleştirilen törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Yunusemre Belediye Başkaı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, TMO Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanı Gökhan Gürbüz, TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ali Rıza Türker, Ege Kuru Meyve ve Mam. İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, üreticiler ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.