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Bakan Pakdemirli, kuru üzüm alım fiyatını 12,5 lira açıkladı (2)

DHA

Bakan Pakdemirli, kuru üzüm alım fiyatını 12,5 lira açıkladı (2)


FİYAT, MANİSA'DA ALKIŞLARLA KARŞILANDI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Giresun'dan canlı bağlantı ile katıldığı, Manisa'daki Tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleştirilen 'Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümünde 2020-2021 Sezonunun Açılışı ve Geleneksel İlk Çekirdeksiz Kuru Üzüm Töreni'nde kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilo başına 12,5 lira olarak açıklaması, alkışlarla karşılandı. Açıklama sonrası Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ve üreticiler, fiyattan memnun olduklarını söyledi. Bu yıl Manisa'da mevsim şartlarına göre çok iyi kalite yakaladıklarını kaydeden Özkasap, "Şu an hasat zamanımız devam ediyor. Geçen seneye göre yüzde 10 oranında rekoltede düşüklük var. Üreticilerimizin beklediği fiyatlar, 11,5 ile 12 civarındaydı. Sayın bakanımızın hesabı çok doğru yapan iyi bir ekonomist olarak, kuru üzüm alım fiyatını kilo başına 12,5 lira olarak açıklamış olması, uygun bir fiyat oldu. İnşallah üreticimize ve tüccarımıza hayırlı olur. Herkesin bu ürünün bereketini görmesini diliyorum" dedi.
ÜRETİCİLER MEMNUN
Törene katılan Manisalı kuru üzüm üreticilerinden Hasan Yavaş ise "Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Fiyatlar umduğumuz gibi oldu. Allah razı olsun. Bunu beklemiyorduk. Bakanımız güzel bir fiyat verdi" diye konuştu.
Üretici Mehmet Görgülü de "Açıklanan fiyat çok güzel. Beklediğimizin üstünde bir fiyat geldi. Bakanımıza Allah razı olsun, diyor; bütün üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizler 1111,5 lira olur, diye düşünmüştük. 12,5 lira ise çok güzel bir fiyat. İnşallah bir dahaki seneye 15-16 lira bekliyoruz" dedi. 
TEMSİLİ AÇIK ARTIRMA 
Öte yandan Manisa'da düzenlenen törende Bakan Pakdemirli'nin canlı bağlantısı devam ederken, ilk ürün alımı için 1 kilo üzerinden temsili açık artırma yapıldı. Açık artırmada ilk olarak 100 liradan açılış yapılırken, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz rakamı 150 TL'ye, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 250 TL'ye yükseltti. Giderek fiyatın yükseldiği açık artırmaya Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük de katılarak 2 bin TL fiyat verdi. Son fiyat ise Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli tarafından 3 bin TL olarak açıklandı.Hande NAYMAN/MANİSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Hande NAYMAN
2020-08-27 14:01:53

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