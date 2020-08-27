Baybatur: "Bu yıl üzüm yüz güldürüyor"

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 12 lira 50 kuruş olarak açıkladığı kuru üzüm fiyatını sevinçle karşıladıklarını ifade etti.

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümün vatanı Manisa’da üreticiyi sevindiren haber Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den geldi. Bakan Pakdemirli, çekirdeksiz kuru üzüm için kilogram fiyatını 12 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Üzüm üreticisini sevindiren haberin ardından kısa bir açıklamada bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “Bugün iki güzel haber aldık. İlki üzümün fiyatının 12 lira 50 kuruş olması, ikincisi ise TMO ve TARİŞ’in bu fiyattan alım yapacak olması” dedi.

Açıklanan rakamın geçen yılki fiyatın yüzde 25 üzerinde olduğuna dikkat çeken Baybatur, piyasanın oluşmasında parametre olarak bakılan fiyatın üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Önceki senelerde bir takım fırsatçıların kurdukları tuzaklarla üzüm fiyatlarını aşağıda tutma gayretinin devletin müdahale alımlarıyla bozulduğunu anımsatan Baybatur, 12 lira 50 kuruş üzerinden hem TMO’nun hem de TARİŞ’in alım yapacak olmasının üreticinin elini güçlendirirken fırsatçılara da meydanı bırakmadığını ifade etti. Hükümet olarak kuru üzüm piyasasını açıkladıkları fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlı olduklarını vurgulayan Baybatur, “Manisalı üzüm üreticimize bol kazançlı, verimli ve hayırlı bir sezon diliyorum” dedi.

Bağlarda alın teri akıtan üzüm üreticisinin alın teri soğumadan daha fiyatın 12 lira 50 kuruş olarak açıklanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Baybatur, gerek fiyatın belirlenmesi gerekse TMO ve TARİŞ’in alım yapması konusunda başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli olmak üzere üstün gayret sarf eden Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, Uğur Aydemir, Tamer Akkal ve İl Başkanı Salih Hızlı’ya teşekkür etti.

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