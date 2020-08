Manisa TSO üyelerine korona virüs testi Manisa TSO ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Manisa TSO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantı öncesi tüm meclis üyelerine korona virüs testi yapılırken, gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Ağustos Meclis Toplantısı, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve okunan İstiklal Marşı´nın ardından başladı. Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında sosyal mesafeli ve tedbirlere riayet edilerek gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler karara bağlandı.

Salgında yeni bir döneme girildiği ve her geçen gün vaka sayılarının arttığının altına çizen Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek, “Korona virüs maalesef ki hayatımızın en önemli gerçeği oldu. Kontrollü normalleşme sürecinde yaşanan aksaklıklar vaka sayılarının yeniden artmasına sebep oldu. Bu konuda vatandaş olarak hepimizin suçu var. Alınan önlemleri uygulama noktasında yeterli özen göstermiyoruz. Unutmayalım ki bu salgın ticari ve sosyal hayatımızı negatif yönde etkileyen bir durum. Bu süreçten ancak hep birlikte hareket ederek alınan kurallara uyarak çıkabiliriz” dedi.

Sözlerine devam eden Başkan Türek, “Maalesef ki Ağustos ayı içeresinde ülkemizde doğal afetler yaşadık. Rize ve Giresun’da yaşanan sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum. Tabi Ağustos ayı bizim için zaferlerin yaşandığı bir aydır. Bu güzel ülkede yaşamımızı sağlayan başta Sultan Alparslan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Bu vesile ile Malazgirt Zaferimizi ve pazar günü kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramımızı canı gönülden kutluyorum” diye konuştu.



“Ağustos ayı tarihimizin altın sayfalarının yazıldığı bir aydır”

Toplantıda söz alan ve ağustos ayının, çok büyük zaferler kazandığımız ve tarihimizin altın sayfalarının yazıldığı bir ay olduğunu ifade eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Zorlu bir dönemden hep birlikte geçiyoruz. Korona virüs salgını hayatımızın her yönünü etkilediği aşikar. Ben bugün ekonomik ve sosyal konuları bir kenara bırakacağım. Pazar günü Türk Milleti'nin var olma mücadelesini zaferle taçlandırılmasının simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümünü kutlamanın gurur ve onurunu yaşayacağız. 30 Ağustos; ulusumuzu esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı, toplumun tüm kesimlerinin dil, din, ırk, mezhep ve inanç farkı gözetmeksizin bir araya geldiği, yan yana, omuz omuza mücadele vererek zafer destanının yazıldığı gündür. Türk milletini güçlü kılan, işte bu yurt sevgisi, birlik ve beraberliğidir. Bizim şu an bu koltuklarda oturmamızı sağlayan 30 Ağustos Ağustos’ta ortaya koyulan iradedir. Biz kurucu iradenin sayesinde bu koltuklarda oturuyoruz. Unutmayalım ki tarihlerimiz zaferlerle doludur. Ağustos ayı da çok büyük zaferler kazandığımız ve tarihimizin altın sayfalarının yazıldığı bir aydır. Sultan Alparslan’da bizim, Fatih’te bizim, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te bizimdir. Hepsi bizi temsil eder ve bugün bu topraklarda yaşamımızı sağlayan liderlerdir. Ben bu duygu ve düşünceler ile Malazgirt Zaferimizi ve Pazar günü kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlar bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.



“Tedbirlere harfiyen uymalıyız”

Sözlerine devam eden Başkan Yılmaz, “Sözlerimin başında dediğim gibi pandemi süreci zorlu ve çetin geçiyor. Zor bir dönemden geçtik. Görünen tabloda daha çok daha zor dönemler bizi bekliyor. Alınan tedbirlere uymak zorundayız. Bu salgın hepimizi etkileyen bir faktör. Gelinen noktada vaka sayıları her geçen gün artıyor. Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım sağlık konusunun şakası olmaz. Salgının ilk çıktığı günden itibaren en üst düzey tedbirlerle hizmet veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Bugün hepimiz korona virüs testi olduk. Geçen haftada tüm personelimize test yaptırdık. Allah’a şükür hiçbirimizde pozitif bir vaka çıkmadı. Ama buradan çıktıktan sonra virüsle tanışabilirsiniz. Bu yüzden tedbiri elden bırakmamalıyız. Bu süreçte bilmenizi isterim ki Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman üyelerimizin yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız” dedi.



Manisa TSO meclis üyeleri korona virüs testi oldu

Pandemi sürecinin başından itibaren en üst önlemler ile faaliyetlerine ve hizmetlerine devam eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Ağustos Ayı Meclis Toplantısı öncesi meclis üyelerine korona virüs testi yaptırdı. Manisa TSO Hizmet Binası Çok Amaçlı Toplantı Salonunda yapılan testlerin ardından meclis üyeleri, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Ağustos ayı olağan meclis toplantısına katıldılar.

