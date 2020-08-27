Başkan Dutlulu, üzüm üreticileri ile buluştu

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, üzüm hasat sezonunun başlaması sebebiyle üzüm bağlarını gezerek çiftçilere şapka ve maske dağıttı, bol ve bereketli bir hasat dönemi diledi.

Bereketli toprakları ile Türkiye’nin en verimli arazilerinden birine sahip olan Akhisar’da üzüm hasat sezonu başladı. Üzüm üreticileri ile birlikte bağları gezen ve onlarla birlikte çalışan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kalitesi ve lezzeti ile tüm dünyada tanınan Manisa üzümünü yetiştiren tüm üreticilere bol ve bereketli kazançlar diledi.

Zor hava koşullarında çalışan çiftçilere şapka dağıtan Başkan Besim Dutlulu, “Alın teri ve emeğiyle üreten, ülke ekonomimize katkı sağlayan çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Manisa’mızın ve Akhisar’ımızın üzümü lezzeti ve kalitesi ile dünyaca bilinmektedir. Akhisar Ovası’nda çok verimli tarım arazilerine sahibiz. Tarımsal üretim yapan mahallelerimiz bizim en kıymetli yerlerimiz. Bu alanları korumak ve geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Hasat döneminin başlaması ile üreticilerimizi ziyaret ederek hem çiftçilerimize bol ve bereketli bir hasat dönemi diledik hem de onlarla birlikte üzüm bağlarında çalıştık. Akhisar’da yerli üreticimize destek olmaya ve onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, belediye daire müdürleri ve belediye meclis üyesi Secaattin Önlü katıldı.

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