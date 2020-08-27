Manisa FK’nın 2. etap çalışmaları Afyonkarahisar’da başladı

Manisa Futbol Kulübü, 2. etap kamp çalışmalarına Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği akşam antrenmanıyla başladı.
Manisa FK birinci etabını Manisa’da tamamladığı hazırlık çalışmalarının ikinci etabı için gittiği Afyonkarahisar’da ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenman, rejenerasyon ve dar alan çalışmasıyla sona erdi.
Manisa FK, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.
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