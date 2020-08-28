Kazalar ders olmuyor, traktörle tehlikeli yolculuk sürüyor Manisa'da tarım işçilerinin tehlikeli yolculuğu devam ediyor

Manisa'da dün sabah erken saatlerde, kapalı panelvan ile tarım işçisi taşıyan traktörün çarpışması sonucu 3 kişinin öldüğü 10 kişinin de yaralandığı kazanın acısı tazeliğini korurken, tarım işçilerinin açık kasa araç ve traktörler üzerinde tarla ve bağlara tehlikeli yolculuğu sürüyor.

Türkiye'de en çok traktöre sahip il olan Manisa'da tarım işçilerinin traktör römorkunda tehlikeli yolcuğu devam ediyor. Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde dün 3 kişinin öldüğü 10 kişinin de yaralandığı kazanın ardından bugün hayat yine normal akışına döndü. Manisa’da tarla ve bağlarda günlük 100 ila 120 lira arasında yevmiye alarak çalışan mevsimlik işçiler, yasak olmasına rağmen üreticiler tarafından traktör ya da kamyonet kasalarında ilkel yollarla taşınıyor. Kimi üreticilerin kurallara uyarak işçileri minibüslerle taşıdığı gözlenirken, kazalardan ders çıkarmayan üreticiler ise maliyetin yüksekliğini öne sürerek, işçileri traktör römorku ve açık kasalı araçlarla taşımayı sürdürüyor.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de tarım işçilerinin taşındığı yol ve güzergahlarda denetimlerine aralıksız devam ediyor. Traktör sürücüsü ve aynı zamanda üretici olan Serdar Akbulut, traktör ile yolcu taşımacılığının çok riskli olduğunu vurguladı. Akbulut, "Tarım işçilerinin otobüsle bağın başına kadar götürülmeleri lazım. Çünkü bu şekilde iyi olmuyor, kazalar oluyor. Dayı başları maliyeti düşürmek için hemen köyün girişine bırakıyor. Kimisi de bağın başına kadar götürüyor. Yolculuğun servis araçları ile sağlanması lazım” dedi.

Tarla sahiplerinden Ahmet Akkoca ise riskli olduğu için kesinlikle işçilerini traktörle taşımadıklarını söyledi. Akkoca, şöyle devam etti:

“Traktörle yolcu taşınması riskli. Ancak bu yolu araçlarda kullanıyor, traktörde kullanıyor. Trafik kurallarına göre ise arkadan çarpan suçludur. Bence bir traktörcünün vebali yok ama kazanın olması hoş değil. Bizim işçilerimiz kendi araçları ile bağa gelip bağdan gidiyorlar. Biz traktörle işçi taşımıyoruz. Otomobil ya da otobüslerle taşınması daha uygun olur."

Bir diğer üzüm üreticisi Ali Erden de “İşçilerin servisle taşınması daha uygun olabilir ama herkesin işçisini servisle taşıyacak kadar imkanı da olmayabilir. Öyle düşünüyorum” dedi.

Traktör sürücüsü Rasim Sever ise traktör ya da kamyonetle işçi taşımanın tehlikeli olduğunu dile getirdi. Sever, “Kazalar oluyor. Bunun önüne geçilmesi için muhakkak önlemler alınması lazım. Ama insanlar nasıl götürüp getirilecek. Traktörle ya da kamyonette taşıdığın zaman maliyeti sıkıntı. İnşallah bu tür kazaların olmamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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