Manisa’da üzüm bağında kenevir ve kubar esrar ele geçirildi Üzüm bağında saksıda kenevir yetiştirmiş

Manisa’nın Salihli ilçesi Adala Mahallesi’nde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda üzüm bağı içerisinde yaprakların arasına gizlenerek saksıda yetiştirilen 60 kenevir bitkisi ile plastik kavanoz içerisinde gizlenen 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Adala Karakol Komutanlığı, İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Adala Mahallesi’nde ikamet eden M.A.Ü.(32) şahsın üzüm bağında kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Salihli Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama kararı ile söz konusu üzüm bağına operasyon düzenlendi. Operasyonda üzüm bağının içerisinde plastik kavanozun içine konulmuş 1 kilo 200 gram kubar esrar ile bağın arasında 22 adet saksı içerisine ekilmiş boyları 70 santim ile 1 metre arasında değişen 60 kök kenevir bitkisi, Jandarma Narkotik Köpeği Arya desteğiyle şüphelinin evinde yapılan aramada ise 2 adet aparat ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülürken, şüpheli M.A.Ü. gözaltına alındı.

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