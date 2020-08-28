Manisa FK’da yoğun tempo

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Manisa Futbol Kulübü, Afyonkarahisar’da 20202021 sezonu hazırlıklarını Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde bugün yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

Sabah antrenmanında kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan takım, akşam antrenmanını ise aerobik ve taktik çalışmayla tamamladı.

Manisa Futbol Kulübü, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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