Manisa’da hidransefali rahatsızlığı bulunan 2 yaşındaki Sercan Gezenler için hem Sağlık Bakanlığı, hem doktorlar hem de hayırseverler aileye ulaşmak için adeta seferber oldu. İHA tarafından servis edilen haberin ardından çok sayıda telefon aldığını kaydeden Baba Ferdi Gezenler, “Şu anda bir umut içerisindeyim. En azından kalbime çocuğumun kurtulacağı doğuyor.” dedi.

Manisa’da hamileliğin 35. haftasında rahatsızlığı tespit edilen ve doktorların doğumu sonlandırma tavsiyeleri yerine çocuğunu kucağına almayı tercih eden Gezenler ailesinin 2 yaşındaki oğlu Sercan Gezenler için Sağlık Bakanlığı, Manisa Valiliği, doktorlar, hastaneler ve hayırsever vatandaşlar adeta seferber oldu. Minik Sercan’ın yaşama tutunabilmesi için umutlarının arttığını kaydeden Baba Ferdi Gezenler İlk doktor randevusunun 31 Ağustos Pazartesi günü İzmir’de olacağını ve sonuca göre hareket edeceklerini söyledi.

Doğumundan bugüne kadar sürekli olarak kafatası büyüyen ve beyni gelişmediği için kafatasının içi suyla dolan minik Sercan’ın dramının İHA tarafından gündeme getirilmesinin ardından herkesin adeta seferber olduğunu kaydeden Baba Ferdi Gezenler, “Haberden sonra beni çoğunlukla İstanbul’dan aradılar. Herkes seferberlik gösterdi. Yardım göndermeye başladılar. Her bir insanımız doktor araştırmaya başlayıp, doktor önerdiler. Eğer İstanbul’a gidersem yatacak ve kalacak yer ayarlayabileceklerini söyleyenler oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Sağlık Bakanlığı da devreye girdi. Manisa İl Sağlık Müdürlüğünden aradılar. Doktor araştırmaya başladıklarını söylediler. Bir sürecin içerisine girdik. İzmir’den bir doktor bulduk. Pazartesi günü saat 10.30 için randevumu oluşturdum. Minik Sercan’ınımızı doktor görecek. Bir de o muayene edecek. Sonucu orada öğreneceğiz. Eğer başarısız bir sonuç alırsak bir de İstanbul Marmara Üniversitesi doktorlarına götüreceğiz. Ayrıca bir doktorumuza 2 MR sonucu gönderdim. Onların da sonuçlarını bekliyorum. Valilik ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı da aradı. Onlar da bizim için seferber oldular. Her türlü imkanlarını bize sundular. Allah bin kere razı olsun” dedi.



“Şu anda bir umut içindeyim”

“Şu anda bir umut içerisindeyim” diyen Gezenler, “En azından kalbime çocuğumun kurtulacağı doğuyor. Çocuğum kurtulacak, hissediyorum. Milletimin duaları ve yardımlarıyla Allah’ın izniyle doktorlarımız bu ameliyatı başarıyla yapacaklarına inanıyorum. Şahıslardan para gönderenler oldu. IBAN numaramı istediler. Çocuğumun üzerine olan IBAN numarasını verdim. Bir miktar para yatırdılar. Hepsinden Allah razı olsun. Benim tabi ilk beklentim para değil. Benim beklentim, Türkiye’nin doktorlarından çocuğuma çare bulunması. Türkiye’deki doktorların çocuğumu ameliyat edebilmesini istiyorum. Benim devletim, Cumhurbaşkanım, halkımız beni duysun. Başka benim hiçbir şey istediğim yok. Sosyal medyada yazılanları okudum. Çok mutlu oldum. Başlattıkları seferberlik ile içimde bir ışık yaktılar. Herkes aradı, Allah razı olsun. Gece gündüz telefonlarım susmadı. Yardım yapıp, çocuğumun fotoğraflarını istiyorlar. Herkes bir çalışma içerisine girmiş. Hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanarak destek olan herkese teşekkür etti.

Minik Sercan’ın 5 yaşındaki abisi Umutcan Gezenler de kardeşini öperek sevgisini gösterdi.

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