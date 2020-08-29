Turgutluspor´da Taner Kestaneci 53 oyla başkan seçildi



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 2'nci Lig'in yeni takımlarından Turgutluspor'da Başkan Taner Kestaneci oldu. Tek listeyle 7 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye giren Kestaneci, katılım sağlayan 53 üyenin oyunu aldı. Genel kurula katılan Belediye Başkanı Çetin Akın, eski başkan Hüseyin Güleç ve yönetimine teşekkür ederek, yeni seçilen Taner Kestaneci ve ekibine yeni sezonda başarılar diledi.

Yeni başkan Kestaneci yaptığı açıklamada, "Turgutluspor´u çocukluğumdan bu yana takip ederim. Bu takımı sağlam temellerin üzerine oturtarak geleceğini inşa edeceğiz. Hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Bunları teker teker gerçekleştireceğiz. Ben Taner Kestaneci olarak Turgutluspor´un maddi ve manevi her zaman arkasında duracağıma sizlerin huzurunda söz veriyorum. Turgutluspor´umuzu 2. Lig´e terfi ettiren Hüseyin Güleç başkanıma ve yönetim kuruluna bizlere böyle bir başarılı takım bıraktıkları için teşekkür ediyorum. Turgutluspor daha iyi yerlerde mücadele edecek. Kongremiz Turgutluspor´a hayırlı olsun" dedi.

Başkan Kestaneci'nin yönetim kurulu Hasan Hüseyin Coşkun, Gökhan Düzkaya, Ahmet Karadağ, Yiğit İçten, Tolga Seyman, Fahrettin Solmaz, Cenk Yoldaş, Dilek Öner isimlerinden oluştu. Turgutluspor´un 2020-2021 sezonu için belirlenen tahmini bütçesinin gelir ve giderin 12 milyon 600 bin TL olduğu açıklandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa DOĞAN ÇİZMECİ

2020-08-29 11:26:04



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