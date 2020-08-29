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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaşehir’de yasadışı kenevir operasyonu

İHA

– Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen yasadışı kenevir operasyonunda 783 kök kenevir bitkisi ve 3 bin 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Alaşehir’de yasadışı kenevir operasyonu

– Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen yasadışı kenevir operasyonunda 783 kök kenevir bitkisi ve 3 bin 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığının istihbarat çalışması neticesinde Azıtepe Mahallesinde H.A.E (57) ve oğlu H.E.’nin (30) ikametlerinin önünde bulunan kendilerine ait su havuzundan hortum çekerek, ormanlık alan içerisinde 3 ayrı noktada boyları 110 santimetre ile 250 santimetre arasında toplam 783 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Şahısların ikamet ve eklentilerinde yapılan ev aramasında ise 3 bin 600 gram kubar esrar maddesi ve mutfak tipi hassas terazi ele geçirildi. Toplanan kenevir bitkileri ve esrar maddesi jandarma tarafından imha edilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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