Manisa FK'da Ahmet Kesim inançlı

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MANİSA, (DHA) - TFF 2. Lig'de son iki sezondur ıskaladığı 1. Lig hedefine bu sezon ulaşmayı hedefleyen Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferi Ahmet Kesim, siyah-beyazlı takımın üst liglerde yer almayı hakettiğini söyledi. Giresunspor'dan gelen tecrübeli stoper, Afyonkarahisar kampında yeni takımını değerlendirdi. Ahmet, "Transfer döneminde üst ligden teklifler olmasına rağmen Manisa Futbol Kulübü'nü seçtim. Kulübün yapısı ve hedefleri beni buraya getiren etken oldu. Manisa kesinlikle üst ligleri hak eden bir şehir. Ben ve takım arkadaşlarım bunu başarmak için çalışacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-08-30 12:44:25



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