Manisa FK da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı

Manisa Futbol Kulübü, 20202021 sezonu hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar kampında sabah antrenmanı öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.
AyYıldızlı Türk Bayrağını açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna ortak olan Manisa FK futbolcuları daha sonra gerçekleştirdiği antrenmanla günün ilk çalışmasını tamamladı.
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