Akhisarspor statta çalıştı

AKHİSAR, (DHA) - TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi antrenmanlarını ara vermeden sürdüren Akhisarspor, son çalışmasını Spor Toto Akhisar Stadı'nda yaptı. Yeşil-siyahlılar, antrenman öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için ay-yıldızlı bayrağımızı açtı. Altınordu'yla oynamayı planladığı ilk hazırlık maçı takımda 5 futbolunun koronavirüs testi pozitif çıktığı için iptal olan Akhisar'da sözleşmeleri devam etmesine rağmen yüksek maliyetleri nedeniyle kadroda düşünülmeyen Cikalleshi ve Rotman kulüp arayışlarını sürdürüyor. Testleri pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermeyen futbolcular ev karantinasında kalıyor. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2020-08-30 13:53:54
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