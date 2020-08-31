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MER Koleji İstiklal Marşıyla yeni eğitim öğretim yılına başladı

İHA

17 Ağustos'ta 8 ve 12. sınıflarına takviye kurslarını başlatan MER Koleji, 24 Ağustos'ta tüm kademelerde online eğitimlere başlarken, bugün Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı resmi takvime göre tüm kademelerde İstiklal Marşının okunmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılına 'Merhaba' dedi.

MER Koleji İstiklal Marşıyla yeni eğitim öğretim yılına başladı

17 Ağustos’ta 8 ve 12. sınıflarına takviye kurslarını başlatan MER Koleji, 24 Ağustos’ta tüm kademelerde online eğitimlere başlarken, bugün Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı resmi takvime göre tüm kademelerde İstiklal Marşının okunmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılına ‘Merhaba’ dedi.
MER Kolejinde bugün sabah saat 09.00’da Kampüs Müdürü Mehmet Kanca önderliğinde yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, öğretmenler ve çalışan tüm personel İstiklal Marşını okuyarak yeni eğitim öğretim yılına başladı. Online eğitime devam eden tüm kademelerdeki öğrenciler ve öğretmenler de İnternet platformları üzerinden canlı bağlanarak İstiklal Marşını okuyarak kampüsteki törene katıldı.
MER Okulları kurucusu Dr. Emre Mermer, “Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize çalışanlarımıza ve velilerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

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