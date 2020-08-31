Manisaspor'da koronavirüs kabusu

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MANİSA, (DHA) -

Futbol Federasyonu'nun tüm profesyonel liglerde küme düşmeyi bir sezonluğuna kaldırmasıyla yeni sezonda tekrar TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Manisaspor, koronavirüs şokuyla sarsıldı. Antrenmanlara 2 hafta önce Tarık Almış Tesisleri'nde başlayan siyah-beyazlılarda o tarihten bu yana takımla çalışıp cuma günü halsizlik ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvuran bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncu tedavi altına alındı. Bu gelişme üzerine tüm takımı 14 günlüğüne tesislerde kampa alan Manisaspor, koronavirüs testi yaptıracak.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-08-31 11:16:23



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