Manisa'da ağaçlara zarar veren şahıslar yakalandı

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Manisa’da, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki ağaçlardan kozalakları toplayıp, ağaçlara zarar veren şahıslar polis ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı saha ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanarak, haklarında işlem yapıldı.

Manisa’da ağaçlardan çam kozalaklarını toplayarak, zarar veren vatandaşlar hakkında polis ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı saha ekiplerinin ortak çalışmasıyla işlem yapıldı. Toplanan kozalaklara el konulurken, şahıslara da Orman Kanununa Muhalefet’ten yasal işlem uygulandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanlarında yer alan ağaçların ve yeşil alanların korunması noktasında azami gayret sarf ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, vatandaşların da doğanın akciğerleri konumunda olan ağaçlara ve yeşil alanlara sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kozalak toplamaması ve ağaçlara zarar vermemeleri konusunda uyarıda da bulunan Daire Başkanı Göktaş, bunu yapanlar hakkında Orman Kanununa Muhalefet Etmek suçundan yasal işlem yapıldığını hatırlattı.

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