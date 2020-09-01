Sarıgöl’de ev hanımlarının kışlık telaşı başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ev hanımları, kışlık salça, konserve ve reçel yapımına başladı.
Yaz aylarında bol miktarda yetişen domates, patlıcan, biber, bamya, fasulye gibi sebzelerden konserve, salça, reçel, gibi kışlık yiyeceklerinin yapımı için Sarıgöllü ev hanımlarının mesaisi sürüyor. Ev hanımları çarşı ve pazardan satın aldıkları sebzeleri evlerinde itina ile kışlık için hazırlamaya başladı. Domateslerin kilosunu 1,52 TL’den, kırmızı biberlerin kilosunu da 2,53 TL’den alan kadınlar, evlerinde büyüklerinden öğrendikleri salçaları doğal olarak hazırlıyor. Kadınlar, salçaların 1015 günde hazır hale geldiklerini ifade ederken, ihtiyaç fazlası salçaları ise kilogramı 2545 TL’den satışını yapıyor. Ayrıca Sarıgöllü ev hanımları, yazın hazırladıkları kışlıkların yemeklere ayrı bir tat verdiğini vurguladılar.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.