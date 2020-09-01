Manisa’da kaçak içki operasyonu

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 32 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye kaçak içki getiren, imalatını ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda bir işyerinde 32 şişe kaçak rakı ve viski ele geçirildi. İşyeri sahibi hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.